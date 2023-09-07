"Ми ділили сцену 15 років, суперництву кінець": Роналду оголосив фінал епохальній дуелі з Мессі
Джерело:SapoDeSporto
Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі уже не прикрашають своєю грою європейський футбол. Легендарні виконавці тішать вболівальників уже на інших материках.
Кріштіану Роналду заявив про завершення його суперництва із Ліонелем Мессі. Відійшла ціла епоха, котра тривала 15 років.
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Неможливо уявити футбол без них
Португальський нападник висловився про ставлення до аргентинця, а також оцінив їхнє легендарне протистояння, яке стало ледь не головною прикрасою футболу усіх часів. Роналду зазначив, що тепер він та Мессі не є суперника, а просто колеги, які зробили величезний внесок у розвиток футболу, а також намагаються зробити це за межами Європи.Варто відзначити. Факт фіналу протистояння між португальцем та аргентинцем також може підтвердити список претендентів на перемогу у номінації “Золотий м’яч”. Найцікавішим стало те, що у переліку головних кандидатів місця не знайшлося Кріштіану Роналду.
Кому подобається Мессі, той ненавидить Роналду, а кому подобається Роналду, той ненавидить Мессі? Ненависть? Я не бачу таких речей, суперництво вже завершилося. Було добре, глядачам сподобалося. Якщо вам імпонує Кріштіану Роналду, ви не повинні ненавидіти Мессі. Вони обоє дуже хороші, вони змінили історію футболу. Нас поважають у всьому світі, це найголовніше. Мессі йде своєю дорогою, я – своєю. З того, що я бачив, у нього все добре. Ми повинні продовжувати залишати свій слід у футболі, а в суперництві я не бачу сенсу. Я вже казав, ми ділили сцену 15 років і в підсумку стали, не можу сказати друзями, але колегами, які поважають один одного,
– сказав Роналду.
Португалець та аргентинець за межами Європи
- Роналду перебрався до Аль-Насру в січні 2023-го року після скандального розірвання контракту із МЮ. Португалець став одним із перших зіркових гравців, які перейшли до Саудівської Аравії, а також, можливо, й тим, хто відкрив гравця шлях на Близький Схід, за його словами. Все через те, що до азійського чемпіонату згодом й справді переїхало чимало зірок (Карім Бензема, Неймар та інші). Роналду встиг зіграти за “Принців Неджда” 24 матчі, а яких забив 20 голів та віддав 7 асистів. Нещодавно Кріштіану, котрий любить поскандалити в Саудівській Аравії, виграв свій перший трофей із Аль-Насром, а саме арабську Лігу чемпіонів.
- Ліонель Мессі, у свою чергу, покинув Європу дещо пізніше, а саме в липні 2023-го. Цікаво, що протистояння легенд могло продовжитись і у Саудівській Аравії, оскільки тамтешній Аль-Хіляль активно працював над трансфером аргентинця, пропонуючи йому космічну зарплатню, та от Мессі віддав перевагу США, а саме Інтеру з Маямі. Ліонель також перетягнув за собою декілька зіркових виконавців, а саме Серхіо Бускетса та Жорді Альбу, які почали підіймати “чапель” з низів. За американський клуб Мессі встиг відіграти 11 матчів, в яких забив 11 голів та віддав 5 асистів, а також здобув дебютний для Інтеру трофей, а точніше Кубок ліг.