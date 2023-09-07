"Ми ділили сцену 15 років, суперництву кінець": Роналду оголосив фінал епохальній дуелі з Мессі

Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі уже не прикрашають своєю грою європейський футбол. Легендарні виконавці тішать вболівальників уже на інших материках.

Кріштіану Роналду заявив про завершення його суперництва із Ліонелем Мессі. Відійшла ціла епоха, котра тривала 15 років.

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Неможливо уявити футбол без них

Португальський нападник висловився про ставлення до аргентинця, а також оцінив їхнє легендарне протистояння, яке стало ледь не головною прикрасою футболу усіх часів. Роналду зазначив, що тепер він та Мессі не є суперника, а просто колеги, які зробили величезний внесок у розвиток футболу, а також намагаються зробити це за межами Європи.

Факт фіналу протистояння між португальцем та аргентинцем також може підтвердити список претендентів на перемогу у номінації “Золотий м’яч” . Найцікавішим стало те, що у переліку головних кандидатів місця не знайшлося Кріштіану Роналду.

Кому подобається Мессі, той ненавидить Роналду, а кому подобається Роналду, той ненавидить Мессі? Ненависть? Я не бачу таких речей, суперництво вже завершилося. Було добре, глядачам сподобалося. Якщо вам імпонує Кріштіану Роналду, ви не повинні ненавидіти Мессі. Вони обоє дуже хороші, вони змінили історію футболу. Нас поважають у всьому світі, це найголовніше. Мессі йде своєю дорогою, я – своєю. З того, що я бачив, у нього все добре. Ми повинні продовжувати залишати свій слід у футболі, а в суперництві я не бачу сенсу. Я вже казав, ми ділили сцену 15 років і в підсумку стали, не можу сказати друзями, але колегами, які поважають один одного,

– сказав Роналду.

Португалець та аргентинець за межами Європи