Фани Севільї доволі неоднозначно прийняли факт повернення Серхіо Рамоса у клуб. Однак презентація зіркового захисника та вихованця команди минула не за порожніх трибун.

До теми Не клюнувши на суми саудитів: Серхіо Рамос офіційно повернувся у рідний іспанський клуб

Тепла презентація для зіркового захисника

Одразу декілька десятків уболівальників "червоно-білих" прийшли на стадіон, аби привітати Рамоса із поверненням додому. Шалений ажіотаж створив великі черги на входах стадіону та біля трибун.

Фанати Севільї привітали Рамоса: дивіться відео

Така презентація неабияк зворушила 37-річного футболіста, який не зміг стримати сліз. По відео видно, що Серхіо радий поверненню у рідний клуб. У новому-старому клубі іспанець виступатиме під звичним 4-м номером.

Рамоса презентували у Севільї: дивіться відео

Відео презентації Рамоса у Севільї

Четвірка переслідує Рамоса на його футбольному шляху. Захисник навіть 4-го вересня перейшов у Севілью із французького ПСЖ, за який він виступав із липня 2021-го (58 поєдинків – 6 м'ячів та 1 гольова передача).

У рідний клуб Серхіо повернувся у вигляді вільного агента.

Центрбек вже має за своєю спиною 49 зіграних матчів у футболці Севільї, у яких відзначився 3 голами. За першу команду Севільї іспанський футболіст почав виступати з липня 2004-го, а вже вкінці серпня 2005-го перейшов у Реал. Тепер Серхіо зможе покращити свою статистику у червоно-білій формі.

Таке повернення Рамоса є особливим не лише для Севільї. Багато фанатів будуть чекати на матч проти Реала, з який Серхіо провів цілих 671 поєдинок (101 гол і 40 асистів). Перший очний матч поєдинок буде 22 жовтня.

Новий-старий клуб Рамоса провально розпочав новий сезон Ла Ліги. У трьох турах команда не набрала жодного балу та йде останньою у таблиці. Вже 17 вересня Серхіо може провести свій перший матч після повернення у рідний клуб.