Барселона вріже зарплату Мессі
Як пише Diario Sport, Мессі та Барселона укладуть 5-річну угоду попри чутки, що каталонський клуб наполягав на дворічному контракті.
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34-річному Мессі буцімто вдалося переконати керівництво Барселони, що він зможе грати на належному рівні протягом терміну нової угоди.
Водночас повідомляється, що Мессі погодився знизити зарплату на 50%. Гроші не стали проблемою під час переговорів.
Аргентинець начебто погодився на зниження зарплати, адже Барселона переживає скрутні фінансові часи. Мессі вважає, що повинен був подати приклад одноклубникам.
Хоча контракт досі не підписаний, переговори між Барселоною та Мессі на просунутій стадії. Юристи та радники Барселони допрацьовують останні деталі угоди.
Офіційно про підписання нового контракту з Мессі оголосить у кінці липня.
Барселона повісила цінник на Мессі
- Видання L’Esportiu de Catalunya розкрило деталі нового контракту Мессі. Попри контракт на 5 років у кінці сезону-2022/2023 Мессі зможе вирішити, чи хоче він продовжити виступи за Барселону.
- За перший сезон за новим контрактом аргентинець отримає 20 мільйонів євро. Сума у другому сезоні буде вищою. Якщо сторони припинять співпрацю у 2023 році, то Мессі отримає серйозну суму.
- З 2023 року розмір виплат Мессі почне поступово знижуватися. У контракті будуть прописані відступні у розмірі 600 мільйонів євро.