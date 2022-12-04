Напередодні поєдинку із розташування збірної Бразилії пролунала радісна новина. До тренувального процесу команди повернувся Неймар.

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Велике повернення

Зірковий футболіст може зіграти проти Південної Кореї. Про це повідомив головний тренер команди Тіте на передматчевій пресконференції. Участь у грі залежатиме від самопочуття лівого вінгера та його роботи на тренуванні.

Так. Неймар візьме участь у тренуванні, і якщо він тренуватиметься на належному рівні, то зіграє,

– сказав тренер Бразилії.

Нагадаємо, що на ЧС-2022 у Катарі Неймар провів лише 80 хвилин та був замінений. 30-річний футболіст отримав травму у матчі проти Сербії. Після чого спостерігав за грою Бразилії на Мундіалі з трибун.

Це потужне підсилення перед першою грою у плей-офф ЧС-2022.

Зверніть увагу! Матч 1/8 фіналу ЧС-2022 Бразилія – Південна Корея відбудеться 5 грудня. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Як команди пробились у плей-офф Мундіалю у Катарі

Бразилія закінчила груповий раунд на першому місці. За три тури підопічні Тіте здобули 6 очок, двічі перемогли та зазнали однієї поразки від Камеруну (1:0).

Південна Корея пробилась в 1/8 фіналу ЧС-2022 з другої позиції, поступившись лише Португалії – 4 бали у 3-х поєдинках.

Цікаво! Це буде восьма зустріч Південної Кореї та Бразилії на футбольному полі. До цього матчу на Мундіалі бразильці шість разів перемагали менш титулованого суперника. Корея ж вигравала лише одного разу. Було це у далеких 1998/1999 роках.