"Моя черга дивитися": легенда Реала відреагував на перехід Мбаппе
Джерело:Інстаграм Кіліана Мбаппе
Кріштіану Роналду відреагував на перехід Кіліана Мбаппе в Реал. Він залишив відповідний коментар під постом французького футболіста.
3 червня Реал офіційно оголосив перехід Кіліана Мбаппе в команду. Контракт Мбаппе із ПСЖ завершився наприкінці минулого сезону, тож "вершковим" гравець дістався безкоштовно.
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Як Роналду відреагував на перехід Мбаппе в Реал
У своїх соцмережах французький футболіст поділився дитячою світлиною у формі Реала. Таким чином, він повідомив про перехід у мадридський клуб.
Кріштіану Роналду прокоментував допис, у якому відзначив своє захоплення.
Моя черга дивитися. З нетерпінням чекаю, коли ти запалиш Бернабеу. Хала Мадрид,
– написав гравець збірної Португалії.
Відзначимо, що Мбаппе відписав контракт з Реалом до 2029 року. Улюбленим числом Мбаппе є 10, проте він не зможе взяти цей номер, оскільки він належить Луці Модрічу. Француз обрав номер 9.
Статистика Кіліана Мбаппе у сезоні-2023/2024
- Гравець провів за ПСЖ 48 матчів.
- Всього він забив 44 голи та передав 10 результативних передач.
- Загалом Кіліан Мбаппе провів 306 матчів у футболці ПСЖ, забивши 255 голів. За цей час він став найкращим бомбардиром в історії паризької команди.
- Разом із ПСЖ Кіліан 6 разів ставав чемпіоном Франції, а також підкорив по три Кубки та Суперкубки країни та двічі вигравав Кубок ліги.