"Моя черга дивитися": легенда Реала відреагував на перехід Мбаппе

Кріштіану Роналду відреагував на перехід Кіліана Мбаппе в Реал. Він залишив відповідний коментар під постом французького футболіста.

3 червня Реал офіційно оголосив перехід Кіліана Мбаппе в команду. Контракт Мбаппе із ПСЖ завершився наприкінці минулого сезону, тож "вершковим" гравець дістався безкоштовно.

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Як Роналду відреагував на перехід Мбаппе в Реал

У своїх соцмережах французький футболіст поділився дитячою світлиною у формі Реала. Таким чином, він повідомив про перехід у мадридський клуб.

Кріштіану Роналду прокоментував допис, у якому відзначив своє захоплення.

Моя черга дивитися. З нетерпінням чекаю, коли ти запалиш Бернабеу. Хала Мадрид,

– написав гравець збірної Португалії.

Кріштіану Роналду провів у мадридському Реалі 9 років кар'єри. У 2018 році футболіст перейшов у Ювентус.

Відзначимо, що Мбаппе відписав контракт з Реалом до 2029 року. Улюбленим числом Мбаппе є 10, проте він не зможе взяти цей номер, оскільки він належить Луці Модрічу. Француз обрав номер 9.

Статистика Кіліана Мбаппе у сезоні-2023/2024