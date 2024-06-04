3 июня Реал официально объявил переход Килиана Мбаппе в команду. Контракт Мбаппе с ПСЖ завершился в конце прошлого сезона, поэтому "сливочным" игрок достался бесплатно.

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Как Роналду отреагировал на переход Мбаппе в Реал

В своих соцсетях французский футболист поделился детской фотографией в форме Реала. Таким образом, он сообщил о переходе в мадридский клуб.

Криштиану Роналду прокомментировал сообщение, в котором отметил свое восхищение.

Моя очередь смотреть. С нетерпением жду, когда ты зажжешь Бернабеу. Хала Мадрид,

– написал игрок сборной Португалии.

Напомним. Криштиану Роналду провел в мадридском Реале 9 лет карьеры. В 2018 году футболист перешел в Ювентус.

Отметим, что Мбаппе отписал контракт с Реалом до 2029 года. Любимым числом Мбаппе является 10, однако он не сможет взять этот номер, поскольку он принадлежит Луке Модричу. Француз выбрал номер 9.

Статистика Килиана Мбаппе в сезоне-2023/2024