3 июня Реал официально объявил переход Килиана Мбаппе в команду. Контракт Мбаппе с ПСЖ завершился в конце прошлого сезона, поэтому "сливочным" игрок достался бесплатно.
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Как Роналду отреагировал на переход Мбаппе в Реал
В своих соцсетях французский футболист поделился детской фотографией в форме Реала. Таким образом, он сообщил о переходе в мадридский клуб.
Криштиану Роналду прокомментировал сообщение, в котором отметил свое восхищение.
Моя очередь смотреть. С нетерпением жду, когда ты зажжешь Бернабеу. Хала Мадрид,
– написал игрок сборной Португалии.
Отметим, что Мбаппе отписал контракт с Реалом до 2029 года. Любимым числом Мбаппе является 10, однако он не сможет взять этот номер, поскольку он принадлежит Луке Модричу. Француз выбрал номер 9.
Статистика Килиана Мбаппе в сезоне-2023/2024
- Игрок провел за ПСЖ 48 матчей.
- Всего он забил 44 гола и передал 10 результативных передач.
- В общем Килиан Мбаппе провел 306 матчей в футболке ПСЖ, забив 255 голов. За это время он стал лучшим бомбардиром в истории парижской команды.
- Вместе с ПСЖ Килиан 6 раз становился чемпионом Франции, а также покорил по три Кубка и Суперкубка страны и дважды выигрывал Кубок лиги.