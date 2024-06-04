Колишній гравець луганської Зорі остаточно визначився із країною, де хоче продовжити своє майбутнє. Дмітрій Іванісеня поповнив ряди ексфутболіста Шахтаря та збірної України Анатолій Тимощука, повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Читайте також Серед жертв п'ятиповерхівки: росіяни вбили вихованця Металіста під час обстрілу Харкова

Обрав ворожий шлях

Свого часу саме в українському чемпіонаті Іванісеня зробив собі футбольне прізвище. Разо із Зорею Дмітрій пограв у єврокубках та навіть отримав виклик до збірної України. Іванісеня до зради навіть встиг дебютувати у футболці національної команди. Сталось це у товариському матчі проти Естонії, який відбувся ще у 2019-му році.

Після доволі успішної кар'єри в Україні футболіст вирішив поїхати у Росію. У липні 2021-го опорник підписав контракт із Крилья Совєтов, за який виступає до нині. Попри роботу та життя у Росії, зрадник України не соромиться відпочивати на розкішних курортах планети. Його дружина неодноразово ділилась спогадами із відпочинків за кордоном.

Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни інший колишній футболіст збірної Артем Громов намагався пояснити, чому Дмітрій продовжує виступати у Росії. Начебто Іванісеня не міг розірвати контракт зі Крилья Совєтов через велику суму відступних, яка прописана у контракті.

Хоча УЄФА звільнила легіонерів від виплат ще навесні 2022 року. Як бачимо, що справа тут зовсім в іншому.

Коротко про кар'єру зрадника України Дмітрія Іванісеню