Мадридський Реал оголосив про головний трансфер цього літа. Чинний переможець Ліги чемпіонів підписав зіркового нападника Кіліана Мбаппе.

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Кіліан отримає незвичний номер

25-річний футболіст перебрався із ПСЖ на правах вільного агента, хоча Transfermarkt оцінює його аж у 180 мільйонів євро. Тим часом Кіліан мав певні проблеми із вибором ігрового номеру.

Улюбленим числом Мбаппе є 10, саме під ним нападник виступає у збірній Франції. Проте у Реалі цей номер належить легенді клубу Луці Модрічу, який виступає за команду з 2012 року.

Цього літа у хорвата закінчувався контракт із "бланкос", тому Кіліан розраховував одразу підхопити "десятку". Втім, Модріч вирішив ще на рік продовжити угоду.

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Дежавю із Роналду

Таким чином Кіліану довелось обрати інше число на футболку. Ним став номер 9, який минулого сезону був вакантним після відходу Каріма Бензема. Вже наступного літа Мбаппе очікує "підібрати" номер 10 після завершення кар'єри Модрича у Мадриді.

Цікаво, що за ПСЖ форвард грав під "сімкою". Проте в Реалі цю футболку носить головна зірка команди Вінісіус Жуніор, тому він нескоро буде вільним.

Цікаво, що раніше подібний трюк зробив Кріштіану Роналду. При переході у 2009 році в Реал португалець вдягнув 9 номер через те, що улюблену "сімку" носив Рауль. Втім вже за рік іспанець поїхав у Шальке та дозволив Роналду отримати число 7.