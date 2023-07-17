16 липня відбулося грубе порушення правил ФІФА та УЄФА. У двох зустрічах чемпіонату Росії вперше взяли участь два клуби з Криму (Севастополь та Рубін Ялта), повідомляє 24 Канал.

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Карма майже наздогнала

Цікавою стала доля саме суперника Севастополя, яким став СКА-Ростов. Власником цього клубу є відомий репер Баста, рідня якого є родом із України, але Вася Вакуленко (справжнє ім'я музиканта) так і не зміг засудити дії Росії, хоча ще у 2020 році говорив, що вважає себе українцем.

Гравці його клубу програли свій матч у Криму та поверталися додому саме в той час, коли щось сталося на Кримському мосту, внаслідок чого один з прольотів автомобільної частини впав у воду, а ще один – помітно просів.

Двісті метрів не доїхали до влучання ракети чи безпілотника. А легковик, який їхав перед нами, не встиг проскочити... Наш водій побачив спалах і загальмував, а там вже обвалився проліт. Поки стояли та думали, проїжджав товарний потяг з цистернами. Над ним бахнуло так, що в нас луснуло лобове скло. Виявилось, що це збили другий безпілотник або ракету,

– розповів російським ЗМІ один із футболістів.

Таким чином футболісти поки уникнули відвідування концерту Кобзона, але це був знак – краще не порушувати законодавство України та не відвідувати територію українського півострова.