Після анексії Криму у 2014 році Російський футбольний союз намагався включити команди з окупованих територій у свій склад. Тоді окупанти заявили у Другу лігу команди ТСК-Таврія, Рубін та Океан.

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Після цього УЄФА заборонив РФС допускати до своїх професійних змагань клуби з Криму. Європейський орган створив для анексованого півострова "спеціальний статус", де проводився місцевий аматорський чемпіонат.

Втім після початку повномасштабної війни в Росії вирішили знову погратися із цим питанням. На сезон 2023-2024 у склад Другої ліги ФНЛ (третій за рангом дивізіон) включили ФК Севастополь та команду Рубін з Ялти.

Клуби вже встигли дебютувати в рамках чемпіонату Росії. Через це УАФ звернулась до ФІФА та УЄФА через порушення Росією постанови щодо спеціального статусу для кримських команд.

Звертаємося знову з приводу цього питання з проханням розглянути та вжити заходів для усунення порушення Росією всіх існуючих правил і норм. У наших офіційних листах ми звернули вашу увагу на інформацію про те, що Севастополь та Рубін Ялта з тимчасово окупованого Криму отримали сертифікати на участь у Другій лізі Росії. Дозвіл на проведення такої дії фактично демонструє зневагу до позиції та попередніх рішень ФІФА та УЄФА. Ми розцінюємо такі дії як грубе порушення статутів ФІФА й УЄФА та рішення УЄФА про особливий статус кримського футболу. У світлі вищезазначеного УАФ знову звертається з проханням розглянути можливість виключення РФС із ФІФА та УЄФА через доведену невідповідність вимогам статутів керівних органів світу й Європи та цінностям всесвітньої футбольної сімʼї,

– йдеться у заяві УАФ.

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Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни УЄФА та ФІФА виключили всі російські клуби та збірні зі своїх турнірів. При цьому РФС погрожував виходом з європейського футбольного союзу та переходом в азійську конфедерацію.

Втім ці балачки так і залишились ниттям ображених окупантів. Росіяни сподіваються на швидке повернення до турнірів УЄФА, хоча сама організація виключила таку можливість до закінчення війни в Україні.