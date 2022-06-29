Красюк: Это привлечет внимание людей по всему миру в страну Украины

Александр Красюк рассказал, что решение покинуть Украину во время войны ради организации и реванша против Энтони Джошуа далось очень сложно. С первых дней полномасштабного вторжения Александр Усик взял в руки оружие, вступив в ряды территориальной обороны Киевской области.

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Промоутер чемпиона мира рассказал, что в первые дни от 24 февраля все дни превратились в сплошные ужасы. Впоследствии украинцы стали привыкать к такой ситуации. Красюк заверил, что потребовалось немало времени, усилий и желания сделать реванш возможным.

Красюк рассказал, как Усик посещал раненых военных в госпиталях. Промоутер признался, что наши бойцы помогли принять решение Александру вернуться в бокс. Большинство военных видели в этом возвращении большую пользу для Украины, ведь этот реванш против Джошуа напомнил всему миру о войне в нашей стране.

Усик защищал свой дом. У него была возможность пообщаться со многими солдатами, он посещал госпитали. Большинство солдат говорили ему ехать и сражаться. Принять участие в мероприятии такого уровня поможет Украине в другом смысле. Это привлечет внимание десятков, сотен миллионов людей по всему миру в страну Украины: флаг Украины будет в ринге, гимн Украины будет услышан,

– сказал Красюк.

После этого Усик и его промоутер занялись переговорами, получили официальное разрешение на выезд из страны.

К слову. Реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии. Боксеры уже провели дебютную дуэль взглядов и приняли участие в съемках промо.

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