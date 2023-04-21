Ф'юрі поламав плани Берінчику: Красюк повідомив, коли "Український танк" повернеться на ринг

Генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк веде перемовини щодо організації наступного поєдинку Дениса Берінчика. Український боксер має великі чемпіонські амбіції.

Володар чемпіонських титулів EBU та WBO International Денис Берінчик повинен був провести свій наступний бій в андеркарді мегафайту Усик – Ф'юрі. Проте вечір боксу на "Вемблі" скасували через надмірні фінансові амбіції "Циганського короля". Тож нині йде пошук суперника для Берінчика.

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Тримаючи в голові наступний бій проти Стівенсона

Проте дата наступного поєдинку Берінчика вже відома. Українець проведе бій у Великій Британії. Про це розповів промоутер Олександр Красюк.

В нас запланований поєдинок на 27 травня, у Великій Британії. Єдине, що наразі ми маємо інформацію, що дата може трохи змінитись, проте місце те саме – Велика Британія. Проте ми ще не маємо підтвердження, наразі відпрацьовуємо це питання з Queensberry Promotions,

– розповів Красюк.

Цей поєдинок повинен стати проміжним на шляху до зустрічі з непереможеним Шакуром Стівенсоном. Однак конкретика щодо цього поєдинку повинна з'явитися вже після 27 травня.

Ми не можемо поки казати про конкретні перемовини, але ми пам’ятаємо, що сказав Боб Арум, і є багато обставин, які впливають на організацію цього двобою. Проте ми рухаємось в цьому напрямку, і якщо не через один, то один з наступних поєдинків вже має відбутись за титул чемпіона світу,

– сказав Красюк.