Не ініціатива українця: в Краковії пояснили причину відходу Коноплянки з команди

У польському клубі дали пояснення діям Євгена Коноплянки. Виявилось, що не вінгер приймав рішення щодо свого майбутнього.

Євген Коноплянка офіційно став вільним агентом після того, як покинув Краковію. У польському клубі залишилися невдоволеними грою українця.

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Треба фінішувати на хорошій ноті

Менеджмент Краковії в особі спортивного директора та віцепрезидента провів зустріч з уболівальниками команди, на якій обговорювалися виступи колективу в нинішньому сезоні. На медійному заході і розкрили справжні причини відходу з Краковії Євгена Коноплянки. Керівництво клубу зазначило, що український вінгер не виправдав сподівань команди, а тому з ним вирішили не продовжувати співпрацю.

Раніше польські ЗМІ часто звинувачували Євгена у поганій грі, оскільки, коли Краковія оголосила про підписання Коноплянки, то усі були здивовані, що футболіст такого рівня приєднався до Екстракляси. На вінгері відразу вибили тавро досвідченого лідера, проте Євген з такою ношею не впорався, а тому не виправдав надії фанатів та тренерів.

Нагадаємо, що у 2022-му році Коноплянка приєднався до Краковії у якості вільного агента.З польський колектив українець провів 38 матчів, в яких забив 4 голи та віддав 2 асисти. За часів у Краковії Євген також отримав довгоочікуване повернення до збірної України. Наразі Коноплянку найактивніше сватають у Олександрію, яку очолює товариш Євгена Руслан Ротань. Саме він і викликав вінгера до лав "синьо-жовтих" на матч відбору до Євро-2024 проти Англії.