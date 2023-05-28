Кар'єра Євгена Коноплянки у польській Краковії добігла до завершення. Офіційний сайт "смугастих" повідомив про відхід 33-річного вінгера.
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Дія контракту українця з Краковією закінчується 30 червня 2023 року. Клуб вирішив не продовжувати угоду з гравцем збірної України. Таким чином, Коноплянка отримає статус вільного агента.
Коно, дякуємо тобі за все і бажаємо успіхів у майбутній кар'єрі!,
– йдеться у повідомленні клубу.
Краковія попрощалася з Коноплянкою / twitter.com/MKSCracoviaSSA
За підсумком сезону 2022/23 Краковія фінішувала на 7 місці та не потрапила в єврокубки. У попередньому сезоні "смугасті" були на 9 сходинці.
Коноплянка в Краковії
- Нагадаємо, що Євген Коноплянка на правах вільного агента приєднався до Краковії в лютому 2022 року.
- За один з найстаріших клубів Польщі зірка українського футболу відіграв півтора сезону.
- Проте Євген не може занести в актив цей етап кар'єри. Вінгера досить часто переслідували травми та він не демонстрував звичний рівень гри.
- У складі Краковії Коноплянка зіграв 38 матчів, забив 4 голи та віддав 2 асисти.
- Проте з Краковії Євген отримав виклик у збірну України на березневий матч проти Англії.
- На червневий збір тренерський штаб "синьо-жовтих" вже не викликав Коноплянку.