Кар'єра Євгена Коноплянки у польській Краковії добігла до завершення. Офіційний сайт "смугастих" повідомив про відхід 33-річного вінгера.

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Дія контракту українця з Краковією закінчується 30 червня 2023 року. Клуб вирішив не продовжувати угоду з гравцем збірної України. Таким чином, Коноплянка отримає статус вільного агента.

Коно, дякуємо тобі за все і бажаємо успіхів у майбутній кар'єрі!,

– йдеться у повідомленні клубу.

Краковія попрощалася з Коноплянкою / twitter.com/MKSCracoviaSSA

За підсумком сезону 2022/23 Краковія фінішувала на 7 місці та не потрапила в єврокубки. У попередньому сезоні "смугасті" були на 9 сходинці.

Коноплянка в Краковії