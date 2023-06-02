Евгений Коноплянка официально стал свободным агентом после того, как покинул Краковию. В польском клубе остались недовольны игрой украинца.

Достойно внимания Совпадения не случайны: Динамо покинули два игрока, которым не нравится злодеяние России

Надо финишировать на хорошей ноте

Менеджмент Краковии в лице спортивного директора и вице-президента провел встречу с болельщиками команды, на которой обсуждались выступления коллектива в нынешнем сезоне. На медийном мероприятии и раскрыли подлинные причины ухода из Краковии Евгения Коноплянки. Руководство клуба отметило, что украинский вингер не оправдал надежд команды, а потому с ним решили не продолжать сотрудничество.

Ранее польские СМИ часто обвиняли Евгения в плохой игре, поскольку, когда Краковия объявила о подписании Коноплянки, все были удивлены, что футболист такого уровня присоединился к Экстраклясе. На вингери сразу выбили клеймо опытного лидера, однако Евгений с такой ношей не справился, а потому не оправдал надежды фанатов и тренеров.

Напомним, что в 2022-м году Коноплянка присоединился к Краковии в качестве свободного агента. Из польского коллектива украинец провел 38 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста. Во времена в Краковии Евгений также получил долгожданное возвращение в сборную Украины. Сейчас Коноплянку активно сватают в Александрию, которую возглавляет товарищ Евгения Руслан Ротань. Именно он и вызвал вингера в ряды "сине-желтых" на матч отбора к Евро-2024 против Англии.