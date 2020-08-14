Вчора, 13 серпня, відбулись матчі останнього туру у Першій лізі України. Нападник "Волині" Денис Кожанов став найкращим одразу у двох рейтингах першості.

У сезоні 2019/20 Кожанов став справжнім лідером команди з Луцька, пише Sportarena.

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Найкращий у двох рейтингах

33-річний форвард став найкращим бомбардиром другої за силою ліги України. У його активі 18 м'ячів у 29 поєдинках. Крім того, він став найкращим асистентом чемпіонату, зробивши 7 результативних передач.

Другу сходинку посів нападник "Минаю" Анатолій Нурієв, у його активі 17 голів та 2 результативні передачі. Трійку лідерів замкнули форвард "Інгульця" Ніка Сітчінава – 17 голів та нападник "Миколаєва" Вадим Яворський – 15 голів+2 асисти.

В останньому турі "Волинь" поступилась на виїзді "Минаю" 1:0. Команда з Закарпаття стала лідером Першої ліги та підвищилась у класі. Єдиний гол у матчі забив ексгравець "Карпат" Андрій Ткачук.