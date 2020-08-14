Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ розглянув справу щодо матчу львівського "Руху" проти "Металурга", який не відбувся через неявку на матч. Команді з Запоріжжя офіційно зарахували технічну поразку, яка дозволила львів'янам вперше в історії клубу вийти в УПЛ.

Господарі матчу отримали технічну перемогу 3:0, повідомляє офіційний сайт УАФ. "Металург" відмовився їхати у Львів на поєдинок, аргументуючи це занадто щільним графіком між матчами.

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Історичний вихід в УПЛ

Їх футболісти не могли нормально відновитись, а команда в цілому добре підготуватись до кожного поєдинку. УАФ визнав ці причини не серйозними для того, щоб перенести зустріч, тому призначив таке покарання для клубу.

"Металург" фінішував на 15 місці та буде боротись із "Альянсом" за збереження прописки другій за силою українській лізі.

Завдяки цим 3 пунктам "Рух" вистрибнув на з четвертого місця на друге у турнірній таблиці Першої ліги. У їх активі 61 пункт. Команда Федика відтіснила "Інгулець" на третє місце. Однак останні не втратили місце в УПЛ.

Додамо, що вчора, 13 серпня, львів'яни розгромили "Авангард" 4:0. Голами відзначились Кухаревич, Климчук, Кондраков та Брікнер.

Радісну новину вже повідомив і сам клуб зі Львова,