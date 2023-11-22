Ф’юрі набиває собі ціну: колишній чемпіон світу оцінив шанси Усика в бою із "Циганським королем"

Андрій Котельник поділився очікуваннями від бою за абсолютне чемпіонство в хевівейті. Колишній чемпіон світу вірить, що Олександр Усик може здолати непереможеного британця.

Колишній чемпіон віту Андрій Котельник висловився про призначення нової дати поєдинку між українцем Олександром Усиком, який володіє титулами WBA, WBO, IBO та IBF, і британцем Тайсоном Ф'юрі. Останньому належить пояс WBC.

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Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі вийдуть у ринг 17 лютого 2024 року. Поєдинок, який визначить короля суперважкої ваги відбудеться у столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді.

Котельник: Ф’юрі провокує своїх опонентів

"Ф’юрі завжди так себе поводить – емоційно, провокує своїх опонентів. Моя точка зору – він набиває собі ціну й розкручує поєдинок. Як типово роблять американці, деякі англійці.

Стосовно того, що цей бій за абсолютне чемпіонство в найпрестижнішій категорії – це вже інше питання. Хоча якщо Ф’юрі буде в такій же формі й так боксуватиме, як він боксував останній бій, то шансів у нього буде все менше перемогти. Це моя точка зору"

Нагадаємо, Фʼюрі 28 жовтня переміг колишнього чемпіона UFC Франсіса Нганну роздільним рішенням суддів, побувавши під час бою у нокдауні. Усик у попередньому поєдинку 26 серпня здолав британця Даніеля Дюбуа.

, Усик та Ф'юрі досі не програвали на професійному рівні. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.