Костюк розкритикувала позицію Джоковича та Надаля, які захищають спортсменів з Росії

Жіноча тенісна асоціація (WTA) і Асоціація тенісистів-професіоналів (АТР) прийняли рішення позбавити Вімблдон рейтингових очок через недопуск до змагань російських і білоруських гравців. Українка Марта Костюк прокоментувала відповідне рішення.

Костюк: Все більше відчуваю безнадійність ситуації

Тенісистка обурена рішенням WTA. Вона наголосила, що світова тенісна організація не цікавиться думкою українських гравців.

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Близько 80-85% гравців не мають жодного відношення до рішення WTA щодо Вімблдону. Це дійсно безглуздо, повірити не можу, що WTA прийняла це рішення. Ніхто не зв’язувався зі мною, не цікавився моєю думкою. Ніби українських гравців не існує,

– заявила Костюк.

Пропри мовчання тенісних структур, Марта намагається бути голослівною.

"Я намагаюся бути якомога голоснішою, але все більше відчуваю безнадійність ситуації. Мені лише 19 років, що я можу сказати? Це дуже важко", – зазначила тенісистка.

Також українка прокоментувала висловлювання Новака Джоковича та Рафаеля Надаля, які раніше заявляли, що усунення росіян та білорусів від Вімблдону – несправедливо.

Хочу, щоб нас підтримали колеги, зрозуміли всю ситуацію і виступили з деяких питань. Але ви тільки подивіться, що сказали Надаль та Джокович? Як ми можемо отримати підтримку від туру, якщо найкращі гравці кажуть таке,

– наголосила представниця України.

"Азаренко взагалі перебуває в Раді гравців, приймає рішення щодо Вімблдону, на якому їй заборонено виступити. І вона каже, що вона не має особистого інтересу у вирішенні. Навіть те, що вона бере участь у цьому процесі, вже безглуздо", – додала гравчиня.

Відсторонення росіян та білорусів від Вімблдону