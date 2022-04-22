Костюк розірвала стосунки з представником Росії після нападу на Україну

Марта Костюк – одна з найбільш патріотичних спортсменок із України. Тенісистка вже давно відмовилась виступати у Росії, засудила країну-агресора, а тепер ще й пожертвувала особистим життям.

Костюк: Ці стосунки не можуть існувати

За словами Марти Костюк, близько 95% російських тенісисток підтримують агресію своєї країни у бік України. Щодо чоловіків-тенісистів, то тут киянка не стала загадувати.

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У коментарі українка відверто розповіла про особисте життя. Костюк зізналась, що на момент початку війни мала стосунки з представником Росії. Але одразу зрозуміла, що на тлі нападу країни-агресора їх стосунки не будуть мати майбутнього, тому порвала з хлопцем.

Що стосується моїх відносин із російським тенісистом, то ми давно розійшлись. В кінці минулого року я почала зустрічатись зі ще одним представником Росії, а на момент початку війни ми навіть були разом. Але для мене одразу стало зрозуміло, що ці стосунки не можуть існувати. І через тиждень ми розійшлись,

– розповіла Костюк.

Раніше 19-річна тенісистка зі столиці України закликала розмовляти українською.

Нагадаємо, що Марта вже давно відмовилась виступати на російських турнірах та ніколи не буде змінювати українське громадянство. У інтерв'ю 24 каналу тенісистка зазначала, що некоректно їхати на змагання у Росії, коли у нас із ними відбуваються бойові дії.

Костюк була у списку українських тенісистів, які звернулись до Асоціацій з вимогою усунути росіян та білорусів, які мовчать про війну в Україні. Українці пропонують WTA, ATP та ITF допускати до змагань лише тих, хто засудив кремлівського очільника та його друга з Білорусі Олександра Лукашенка.