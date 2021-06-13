Швьонтек / Маттек-Сендс – Крейчикова / Сінякова 0:2 (4:6, 2:6)

До цього поєдинку Барбора Крейчикова підійшла у статусі чемпіонки Ролан Гаррос в одиночному розряді. Чешка мала чудову нагоду зробити "золотий" дубль у Парижі, чим і сповна скористалась.

До теми Барбора Крейчикова виграла Ролан Гаррос, здолавши росіянку у фіналі

Тенісистки провели на корті 1 годину 16 хвилин. У двох сетах Крейчикова та Сінякова взяли гору над суперницями та здобули трофей Відкритого чемпіонату Франції.

Вже у першому сеті чеський дует впевнено повів у рахунку 0:4 за геймами. Такий початок дав зрозуміти, хто візьме перший сет. За рахунку 1:5 чешки розслабились та віддали ініціативу суперницям. За що могли поплатитись. Польсько-американська пара скоротила перевагу суперниць до мінімуму – 4:5. Але десятий гейм став ключовим, де чешки під нуль взяли гейм та відповідно сет – 4:6.

Протягом перший п'яти геймів у другій партії на корті були гойдалки у виконанні від обох пар – 2:3. Ключовим став шостий гейм, коли чешки збільшили перевагу до двох геймів. Як виявилось згодом Крейчикова та Сінякова більше не віддадуть геймів суперницям і завершать матч перемогою – 2:6.

За матч пара Швьонтек / Маттек-Сендс віддали суперницям п'ять геймів на власних подачах. Натомість чешки не були такі люб'язні – лише два гейми.

Крейчикова та Сінякова – чемпіонки Ролан Гаррос у парному розряді. Для Барбори цей престижний турнір став справжньою казкою – два титули.