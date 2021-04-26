Костюк піднялася в рейтингу WTA, Світоліна залишилася у топ-5

В оновленому рейтингу WTA три українки і надалі залишаються у першій сотні. А Еліна Світоліна зберегла за собою п'яте місце.

Українські тенісистки продовжують покращувати свої позиції. Еліна Світоліна зуміла дійти до півфіналу в Штутгарті. І в драматичному матчі проти Ешлі Барті була за крок до перемоги. Та не зуміла дотиснути суперницю, у підсумку поступившись.

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Даяна Ястремська, яка хоч і не грає через відсторонення, піднялася на одне місце вверх. Вона тепер на 31-й позиції.

Значно більший ривок вверх зробила Марта Костюк – одразу вісім місць, завдяки якому вона опинилася на 77-й позиції. Вона теж зуміла дійти до півфіналу, але на турнірі в Стамбулі. там її кривдницею виявилася Сорана Кирстя.

Четвертою в рейтингу серед українок залишилася Катаріна Завацька. Вона і далі на 128-й позицій.

Зате опустилася в рейтингу Катерина Козлова – сім позицій вниз і загальне 137-е місце. Поруч з нею на 138-у місці – Леся Цуренко, яка зуміла покращити свою позицію в рейтингу.

У першій десятці відбулася лише одна зміна. Нідерландка Кікі Бертенс піднялася на десяте місце. Чешка Петра Квітова опустилася на дві позиції, пропустивши вперед не лише Бертенс, але й швейцарку Белінду Бенчіч.

Топ-10 рейтингу WTA