Українські тенісистки продовжують покращувати свої позиції. Еліна Світоліна зуміла дійти до півфіналу в Штутгарті. І в драматичному матчі проти Ешлі Барті була за крок до перемоги. Та не зуміла дотиснути суперницю, у підсумку поступившись.

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Даяна Ястремська, яка хоч і не грає через відсторонення, піднялася на одне місце вверх. Вона тепер на 31-й позиції.

Значно більший ривок вверх зробила Марта Костюк – одразу вісім місць, завдяки якому вона опинилася на 77-й позиції. Вона теж зуміла дійти до півфіналу, але на турнірі в Стамбулі. там її кривдницею виявилася Сорана Кирстя.

Четвертою в рейтингу серед українок залишилася Катаріна Завацька. Вона і далі на 128-й позицій.

Зате опустилася в рейтингу Катерина Козлова – сім позицій вниз і загальне 137-е місце. Поруч з нею на 138-у місці – Леся Цуренко, яка зуміла покращити свою позицію в рейтингу.

У першій десятці відбулася лише одна зміна. Нідерландка Кікі Бертенс піднялася на десяте місце. Чешка Петра Квітова опустилася на дві позиції, пропустивши вперед не лише Бертенс, але й швейцарку Белінду Бенчіч.

Топ-10 рейтингу WTA

  1. Ешлі Барті
  2. Наомі Осака
  3. Сімона Халеп
  4. Софія Кенін
  5. Еліна Світоліна
  6. Б'янка Андреєску
  7. Аріна Сабаленка
  8. Серена Вільямс
  9. Кароліна Плішкова
  10. Кікі Бертенс