Реакція на політичну заяву зірки тенісу: у Косово знищили мурал із зображенням Джоковича
Джерело:Tennis World USA
Сербський тенісист Новак Джокович опинився в центрі політичного скандалу після перемоги в першому колі Ролан Гарроса. На заяву першої ракетки світу відреагували у Косово.
Зірка світового тенісу Новак Джокович раптом забув власне твердження про "спорт поза політикою" та висловився щодо подій у Косово. Після перемоги у матчі першого кола турніру Ролан Гаррос над Александром Ковачевичем Новак зробив напис на камері: "Косово – це серце Сербії. Зупиніть насильство".
До теми Ласкаво просимо в реальність, – реакція Долгополова на політичну заяву Джоковича на Ролан Гаррос
В Косово негативно відреагували на заяву Джоковича
Наступного ранку в Косово невідомі розмалювали мурал із зображенням Джоковича. Такою була відповідь жителів країни, яку тенісист оголосив "серцем Сербії".
Фото розмальованого мурала із зображенням Джоковича / tennisworldusa.org
Зазначимо, що батько Джоковича – серб косовського та чорногорського походження. Раніше Джокович закликав не політизувати спорт та виступав за повернення російських спортсменів до міжнародних змагань. Зірковий тенісист неодноразово говорив про свою аполітичність, хоча його батько на Australian Open позував з проросійськими фанатами із забороненою символікою.
На політичну заяву Джоковича стосовно Косово відреагували українські тенісисти Сергій Стаховський та Олександр Долгополов. Вони нагадали сербу замовчування агресії Росії проти України.
Події в Косово
- Зазначимо, що Косово оголосило свою незалежність від Сербії у 2008 році.
- Відтоді понад 100 країн світу визнали балканську державу самостійною.
- У регіоні проживають албанці та серби, які мають давній етнічний конфлікт.
- Нещодавно відбулась чергова ескалація на фоні муніципальних виборів на півночі країни.
- Етнічні серби відмовились допускати до влади проалбанських політиків. Спецназ балканської країни застосовує силу до протестантів.
- Президент Сербії Александр Вучич привів армію у стан бойової готовності.