Звезда мирового тенниса Новак Джокович вдруг забыл собственное утверждение о "спорте вне политики" и высказался по поводу событий в Косово. После победы в матче первого круга турнира Ролан Гаррос над Александром Ковачевичем Новак сделал надпись на камере : "Косово – это сердце Сербии. Остановите насилие".
К теме Добро пожаловать в реальность, – реакция Долгополова на политическое заявление Джоковича на Ролан Гаррос
В Косово негативно отреагировали на заявление Джоковича
На следующее утро в Косово неизвестные разрисовали мурал с изображением Джоковича. Таков был ответ жителей страны, которую теннисист объявил "сердцем Сербии".
Фото разрисованного мурала с изображением Джоковича / tennisworldusa.org
отметим, что отец Джоковича – серб косовского и черногорского происхождения. Ранее Джокович призывал не политизировать спорт и выступал за возвращение российских спортсменов в международные соревнования. Звездный теннисист не раз говорил о своей аполитичности, хотя его отец на Australian Open позировал с пророссийскими фанатами с запрещенной символикой.
На политическое заявление Джоковича по Косово отреагировали украинские теннисисты Сергей Стаховский и Александр Долгополов. Они напомнили сербу молчания на агрессию России против Украины.
События в Косово
- Косово объявило свою независимость от Сербии в 2008 году.
- С тех пор более 100 стран мира признали балканское государство самостоятельным.
- В регионе проживают албанцы и сербы, имеющие давний этнический конфликт.
- Недавно прошла очередная эскалация на фоне муниципальных выборов на севере страны.
- Этнические сербы отказались допускать к власти проалбанских политиков. Спецназ балканской страны применяет силу к протестантам.
- Президент Сербии Александр Вучич привел армию в состояние боевой готовности.