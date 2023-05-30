Звезда мирового тенниса Новак Джокович вдруг забыл собственное утверждение о "спорте вне политики" и высказался по поводу событий в Косово. После победы в матче первого круга турнира Ролан Гаррос над Александром Ковачевичем Новак сделал надпись на камере : "Косово – это сердце Сербии. Остановите насилие".

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В Косово негативно отреагировали на заявление Джоковича

На следующее утро в Косово неизвестные разрисовали мурал с изображением Джоковича. Таков был ответ жителей страны, которую теннисист объявил "сердцем Сербии".

Фото разрисованного мурала с изображением Джоковича / tennisworldusa.org

отметим, что отец Джоковича – серб косовского и черногорского происхождения. Ранее Джокович призывал не политизировать спорт и выступал за возвращение российских спортсменов в международные соревнования. Звездный теннисист не раз говорил о своей аполитичности, хотя его отец на Australian Open позировал с пророссийскими фанатами с запрещенной символикой.

На политическое заявление Джоковича по Косово отреагировали украинские теннисисты Сергей Стаховский и Александр Долгополов. Они напомнили сербу молчания на агрессию России против Украины.

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