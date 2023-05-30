Зірка світового тенісу Новак Джокович раптом забув власне твердження про "спорт поза політикою" та висловився щодо подій у Косово. Після перемоги у матчі першого кола турніру Ролан Гаррос над Александром Ковачевичем Новак зробив напис на камері: "Косово – це серце Сербії. Зупиніть насильство".

До теми Ласкаво просимо в реальність, – реакція Долгополова на політичну заяву Джоковича на Ролан Гаррос

В Косово негативно відреагували на заяву Джоковича

Наступного ранку в Косово невідомі розмалювали мурал із зображенням Джоковича. Такою була відповідь жителів країни, яку тенісист оголосив "серцем Сербії".

Фото розмальованого мурала із зображенням Джоковича / tennisworldusa.org

Зазначимо, що батько Джоковича – серб косовського та чорногорського походження. Раніше Джокович закликав не політизувати спорт та виступав за повернення російських спортсменів до міжнародних змагань. Зірковий тенісист неодноразово говорив про свою аполітичність, хоча його батько на Australian Open позував з проросійськими фанатами із забороненою символікою.

На політичну заяву Джоковича стосовно Косово відреагували українські тенісисти Сергій Стаховський та Олександр Долгополов. Вони нагадали сербу замовчування агресії Росії проти України.

Події в Косово