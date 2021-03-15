Дві п'ятки та Бразилія в УПЛ: космічна гольова комбінація Шахтаря у матчі з Десною – відео

Джерело:24 канал
У неділю, 14 березня, Шахтар переграв Десну у рамках 18 туру УПЛ. Другий гол від "гірників" став справжній шедевром.
Шахтар завершив перший тайм з мінімальною перевагою у рахунку 1:0. Результативний удар був в активі Тете. А от друга частини гри була більш щедрою на голи.
Більше про матч Шахтар завдяки дублям Соломона та Тете розтрощив Десну: відео
Друге взяття воріт Десни стало справжньою "вишенькою на торті". Марлос і Дентінью у штрафній суперника по черзі віддали передачі п'ятками після стрімкої атаки Шахтаря. Ефектну крапку в якій поставив Манор Соломон, який без проблем розстріляв ворота Паста. Рахунок став 2:0 на користь "гірників".
Соломон та Тете ще по одному разу відзначились у воротах чернігівського клубу та встановили остаточний рахунок зустрічі – 4:0 впевнена перемога команди Луїша Каштру.
Відео першого голу Манора Соломона у ворота Десни