Дві п'ятки та Бразилія в УПЛ: космічна гольова комбінація Шахтаря у матчі з Десною – відео

У неділю, 14 березня, Шахтар переграв Десну у рамках 18 туру УПЛ. Другий гол від "гірників" став справжній шедевром.

Шалена комбінація Шахтаря

Шахтар завершив перший тайм з мінімальною перевагою у рахунку 1:0. Результативний удар був в активі Тете. А от друга частини гри була більш щедрою на голи.

Більше про матч Шахтар завдяки дублям Соломона та Тете розтрощив Десну: відео

Друге взяття воріт Десни стало справжньою "вишенькою на торті". Марлос і Дентінью у штрафній суперника по черзі віддали передачі п'ятками після стрімкої атаки Шахтаря. Ефектну крапку в якій поставив Манор Соломон, який без проблем розстріляв ворота Паста. Рахунок став 2:0 на користь "гірників".

Соломон та Тете ще по одному разу відзначились у воротах чернігівського клубу та встановили остаточний рахунок зустрічі – 4:0 впевнена перемога команди Луїша Каштру.

Після звитяги донеччани продовжують йти на 2 місці, тепер у їх доробку 39 очок. Шахтар лише 4 пунктами поступається лідеру УПЛ київському Динамо. Десна далі "дихає у спину" Зорі, яка поступилась підопічним Мірчі Луческу (0:2)

Відео першого голу Манора Соломона у ворота Десни