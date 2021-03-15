В воскресенье, 14 марта, Шахтер переиграл Десну в рамках 18 тура УПЛ. Второй гол от "горняков" стал настоящим шедевром.

Безумная комбинация Шахтера

Шахтер завершил первый тайм с минимальным преимуществом в счете 1:0. Результативный удар был в активе Тете. А вот вторая части игры была более щедрой на голы.

Более о матче Шахтер благодаря дублю Соломона и Тете разбил Десну: видео

Второе взятие ворот Десны стало настоящей "вишенкой на торте". Марлос и Дентиньо в штрафной соперника по очереди отдали передачи пятками после стремительной атаки Шахтера. Эффектную точку в которой поставил Манор Соломон, который без проблем расстрелял ворота Паста. Счет стал 2:0 в пользу "горняков".

Соломон и Тете еще по одному разу отличились в воротах черниговского клуба и установили окончательный счет встречи – 4:0 уверенная победа команды Луиша Каштру.

После победы дончане продолжают идти на 2 месте, теперь в их активе 39 очков. Шахтер только 4 пунктами уступает лидеру УПЛ киевскому Динамо. Десна дальше "дышит в спину" Заре, которая уступила подопечным Мирчи Луческу (0:2).

Видео первого гола Манора Соломона в ворота Десны