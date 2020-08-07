Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов має велике бажання провести поєдинок проти Жоржа Сен-П'єра. Якщо ж боєць не буде доступний, тоді наступним суперником росіянина може стати Тоні Фергюсон, а от бій проти Конора вболівальники навряд зможуть побачити.

Бій проти канадця може стати останнім у спортивній кар'єрі росіянина. Тренер Нурмагомедова Хав'єр Мендес розповів, хто може замінити зірку змішаних єдиноборств, якщо промоушен або ж сам боєць відмовиться від поєдинку з Хабібом, повідомляє Allboxing.ru

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Бою проти Конора не буде?

За словами наставника, бій між Сен-П'єром та Хабібом може стати найцікавішим у історії. Величнішим поєдинком міг стати лише бій Хабіба з Конором МакГрегором. Але команда росіянина не впевнена, чи захоче Хабіб провести бій проти ірландця.

Підкреслимо, що Конор вже втретє оголосив про завершення кар'єри, але сторона ірландця готова провести бій проти Хабіба, який би назавжди ввійшов в історію UFC, як найвеличніший бій двох зірок змішаних єдиноборств.

У першу чергу російського бійця цікавлять не зароблені гроші, а спадщина, те, що залишить Хабіб у історії змішаних єдиноборств.

Росіянин вкрай вмотивований, щоб провести бій проти Сен-П'єра, а такі поєдинки, як з Конором його не надто цікавлять.

Єдиною проблемою може стати відмова від бою самого канадця. У такому випадку його може замінити Тоні Фергюсон.

24 жовтня в рамках турніру UFC 255. Місцем поєдинку виступить Лас-Вегас або Абу-Дабі. Зараз росіянин активно готується до поєдинку проти Гейджі. Зустрічі вже офіційно підтверджена . Бій відбудетьсяв рамках турніру UFC 255. Місцем поєдинку виступить Лас-Вегас або Абу-Дабі.

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