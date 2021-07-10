МакГрегор знайшов суперника після бою з Пор'є: Конор ледь не влаштував бійку – відео

Ірландський боєць Конор МакГрегор традиційно розігріває фанатів перед своїм боєм. Уже в ніч на 11 липня МакГрегор зустрінеться у третьому бою з Дастіном Пор'є.

Конор: Ти – маленький щур

Перед поєдинком МакГрегор встиг вдарити Пор'є під час дуелі поглядів, хоча після другого бою обмінювався теплими словами з американцем.

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Окрім того, Конор ще й поскандалив з журналістом. Схоже, що ірландець настільки заряджений, що скоро почне бити своїх тренерів.

Перед боєм з Пор'є ірландець ледь не побився з колишнім чемпіоном UFC легкій вазі Рафаелем Дос Аньосем. МакГрегор повертався після зважування поєдинку проти Пор'є і помітив Дос Аньоса.

Ти – маленький щур, ти зіскочив, бо забив палець на нозі, не забувай про це! Дрібний щур,

– сказав МакГрегор.

У 2016 році Конор і Дос Аньос мали провести бій у рамках UFC 196. Та бій не відбувся через травму Дос Аньоса.

"Та пішов ти! Можемо хоч тут побитися. Мені начхати", – скромно відповів бразилець.

Відео перепалки МакГрегора та Дос Аньоса