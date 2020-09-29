Зірковий ірландський боєць MMA Конор МакГрегор кардинально змінив імідж. Нещодавно ексчемпіон UFC постригся і поголився і тепер його просто не впізнати.

Відповідне фото відомий боєць опублікував у інстаграмі.

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Що відомо про Конора МакГрегора

Дебют Конора в ММА відбувся 9 березня 2008 року, перемігши Гарі Морріса технічним нокаутом у третьому раунді. Дебют в UFC МакГрегор також завершив технічним нокаутом проти Маркуса Брімейджа.

У березні 2019 року спортсмен повідомив про рішення піти з MMA. На час повідомлення ірландець здобув титули чемпіона UFC в напівлегкій та легкій вазі. Загалом провів 26 боїв, де здобув 22 перемоги та 4 рази зазнав поразки. Володар премії "Найкращий нокаут вечора" (один раз) проти Маркуса Брімейджа. Володар премії "Виступ вечора" (п'ять разів).