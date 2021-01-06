100 мільйонів за бій: з яким бійцем відмовився битися Хабіб
В останні роки все більше відбувається поєдинків між бійцями з різними стилями, не кажучи вже про блогерів, які вриваються у бокс. Чи не першим тенденцію започаткував Конор МакГрегор, який перейшов зі змішаних єдиноборств у бокс. Ірландець програв зірковому боксеру Флойду Мейвезеру.
Нам запропонували 100 мільйонів доларів за бій з Мейвезером. Дейна Уайт був у справі, всі були в справі. Але знаєте, Хабіб – боєць ММА. Якщо Флойд захоче прийти в ММА, нехай Хабіб надиратиме йому дупу, ніяких проблем,
– сказав Абдель-Азіз.
Ломаченко мав допомогти Хабібу
Говорити про бій Хабіба та Флойда почали ще у 2018 році. Тоді український боксер Василь Ломаченко розкритикував цю ідею, сказавши, що це неповага до боксерів.
Того ж року Нурмагомедов та Мейвезер обмінялися традиційними люб'язностями. А покійний батько Хабіба, Абдулманап Нурмагомедов, заявив, що його сину мають допомагати Анатолій Ломаченко і Майк Тайсон.
Згодом Абдулманап Нурмагомедов ще декілька разів заявляв, що готувати Хабіба до бою з Мейвезером буде Анатолій Ломаченко – батько та тренер Василя Ломаченка.
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