В останні роки все більше відбувається поєдинків між бійцями з різними стилями, не кажучи вже про блогерів, які вриваються у бокс. Чи не першим тенденцію започаткував Конор МакГрегор, який перейшов зі змішаних єдиноборств у бокс. Ірландець програв зірковому боксеру Флойду Мейвезеру.

Мейвезер хотів кинув виклик ще одній зірці MMA – Хабібу Нурмагомедову. Російський боєць змішаних єдиноборств у 2020 році завершив кар'єру і залишився непереможеним. Власне, як і Мейвезер. Варте уваги Який суперник може повернути Хабіба в октагон: відповідь непереможного чемпіона

Нам запропонували 100 мільйонів доларів Алі Абдель-Азіз, менеджер Нурмагомедова, у коментарі Boxing Scene розповів про можливий поєдинок Хабіба з Мейвезером.

За його словами, Хабіб свого часу встояв перед неймовірною пропозицією.

Нам запропонували 100 мільйонів доларів за бій з Мейвезером. Дейна Уайт був у справі, всі були в справі. Але знаєте, Хабіб – боєць ММА. Якщо Флойд захоче прийти в ММА, нехай Хабіб надиратиме йому дупу, ніяких проблем,

– сказав Абдель-Азіз.

Ломаченко мав допомогти Хабібу

Говорити про бій Хабіба та Флойда почали ще у 2018 році. Тоді український боксер Василь Ломаченко розкритикував цю ідею, сказавши, що це неповага до боксерів.

Того ж року Нурмагомедов та Мейвезер обмінялися традиційними люб'язностями. А покійний батько Хабіба, Абдулманап Нурмагомедов, заявив, що його сину мають допомагати Анатолій Ломаченко і Майк Тайсон.

Згодом Абдулманап Нурмагомедов ще декілька разів заявляв, що готувати Хабіба до бою з Мейвезером буде Анатолій Ломаченко – батько та тренер Василя Ломаченка.