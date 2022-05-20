Коноплянка уклав новий контракт із Краковією: він продовжить завойовувати виклик у збірну
Джерело:сайт Краковії
Євген Коноплянка продовжить свої виступи у польській Екстраклясі. Клуб домовився з лівим вінгером про новий контракт.
Продовжує виступи у Польщі
Краковія та 32-річний український футболіст сіли за круглий стіл та підписали угоду про продовження співпраці. Євген Коноплянка залишиться у Польщі ще точно до літа 2023 року.
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Цікаво, що у його старому контракті був пункт про пролонгування угоди ще на один рік. Його попередній контракт спливав 30 червня 2022-го.
За польську команду Коноплянка у нинішньому сезоні відіграв 9 матчів, але. на жаль, не відзначився результативними діями. Однак це не завадило задовольнити вимоги керівництва, яке продовжили угоду з українцем.
Нагадаємо, що Євген перейшов у Краковії з Шахтаря на правах вільного агента. Сталось це у лютому 2022 року.
Відео з Євгеном Коноплянкою
Клуб українця за тур до закінчення сезону-2021/2022 посідає 7-ме місце у турнірній таблиці Екстракляси. Краковія має у своєму активі 46 очок. В останньому турі сезону команда Коноплянки зіграє на виїзді проти Легії (21 травня).
Коноплянка хоче повернутись у збірну України
- Футболіст вже має величезний досвід виступів у футболці національної команди. Коноплянка відіграв за "Синьо-жовтих" 86 матчів, у яких наколотив 21 гол.
- Однак ще з вересня 2020-го не грав за головну команду країни. Був у запасі на відбіркових матчах на ЧС-2022. Але на полі так і не з'являвся.
- Своєю грою у Польщі хоче привернути увагу тренерського штабу України на чолі з Олександром Петраковим. Коноплянка хоче отримати виклик у збірну.
- Заради ігрової практики Євген пішов на солідне зменшення зарплати, адже у Шахтарі футболіст останнім часом лише "грів" лаву запасних.
- Після "сухої" мирової з Віслою президент клубу кумедно розкритикував гру українця, назвавши його лайном.
- Для Коноплянки вояж у Краковію став третім європейським викликом у кар'єрі. До цього виступав за іспанську Севілью, німецьке Шальке, а вже у 2019 році перейшов у Шахтар.