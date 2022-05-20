Коноплянка уклав новий контракт із Краковією: він продовжить завойовувати виклик у збірну

Євген Коноплянка продовжить свої виступи у польській Екстраклясі. Клуб домовився з лівим вінгером про новий контракт.

Продовжує виступи у Польщі

Краковія та 32-річний український футболіст сіли за круглий стіл та підписали угоду про продовження співпраці. Євген Коноплянка залишиться у Польщі ще точно до літа 2023 року.

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Цікаво, що у його старому контракті був пункт про пролонгування угоди ще на один рік. Його попередній контракт спливав 30 червня 2022-го.

За польську команду Коноплянка у нинішньому сезоні відіграв 9 матчів, але. на жаль, не відзначився результативними діями. Однак це не завадило задовольнити вимоги керівництва, яке продовжили угоду з українцем.

Нагадаємо, що Євген перейшов у Краковії з Шахтаря на правах вільного агента. Сталось це у лютому 2022 року.

Відео з Євгеном Коноплянкою

Клуб українця за тур до закінчення сезону-2021/2022 посідає 7-ме місце у турнірній таблиці Екстракляси. Краковія має у своєму активі 46 очок. В останньому турі сезону команда Коноплянки зіграє на виїзді проти Легії (21 травня).

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