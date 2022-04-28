Коноплянка: Якщо ти граєш, то можеш знову повернутись до збірної

Досвідчений футболіст запевнив, що перед ним стоїть ціль – повернення у національну команду країни. Євген Коноплянка розповів, що таке завдання є цілком реальним, якщо знову стабільно виходиш на футбольне поле.

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Гравець Краковії заявив, що наразі його ще рано списувати з рахунків.

Виклик до збірної? Звичайно, я на нього чекаю. Пісочок ще з мене не сиплеться, тож хочу допомогти. Потрібно не сидіти на місці, бо так ти деградуєш, а допомагати чим можеш. Якщо ти граєш, то можеш знову повернутись до збірної, бо є такі цілі,

– сказав колишній футболіст Шахтаря.

Кар'єра Коноплянки у збірній України