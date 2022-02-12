За інформацією джерела, Євген Коноплянка зароблятиме у Краковії 15 – 20 тисяч доларів на місяць.

До слова Коноплянка офіційно покинув Шахтар і перейшов у Краковію

Цікаво, що при підписанні контракту з Шахтарем у 2019 році зарплата Коноплянки склала 1,7 мільйони євро на рік. Це понад 140 тисяч євро в місяць, що є значно більше ніж він буде отримувати у Краковії.

Зверніть увагу! Краковія посідає дев'яте місце у польському Екстраклясі після 20 турів.

Кар'єра Коноплянки в Шахтарі