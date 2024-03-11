Виклик до збірної не допоміг: Коноплянка близький до завершення кар'єри
Джерело:Спорт 24
Зірковий український футболіст Євген Коноплянка вирішив повісити бутси на цвях. Останні роки кар'єри вінгера виявилися провальними.
На початку нового року Євген Коноплянка став вільним агентом. Румунський клуб ЧФР розірвав контракт з досвідченим футболістом, на якого покладали великі надії.
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Нове амплуа Коноплянки
34-річний вінгер ніяк не міг набрати ігрової форми. Постійні травми заважали йому повернутися на попередній рівень.
Коноплянка мав кілька варіантів продовження кар'єри. Ексгравець "синьо-жовтих" міг опинитися в Казахстані, Індонезії та навіть повернутися до України. Однак рівень клубів не відповідав амбіціям Євгена.
За повідомленням джерела, Коноплянка вирішив поставити крапку в кар'єрі. Проте залишати футбол він не збирається.
Разом зі своїм колишнім одноклубником та партнером по збірній Романом Зозулею вони планують відкрити агентську компанію. Основним напрямком її роботи стане працевлаштування українських футболістів у європейських чемпіонатах.
Нагадаємо, що у березні минулого року виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань викликав Коноплянку на матч з Англією. Однак навіть ця подія не допомогла Євгену реанімувати кар'єру.До слова. Євген Коноплянка дебютував за збірну України 25 травня 2010 року у товариському матчі проти Литви (4:0). У першому ж поєдинку він відзначився асистом. Разом зі збірною України брав участь у двох чемпіонатах Європи: 2012, 2016. В активі зірки українського футболу 87 матчів за національну команду, у яких він забив 21 гол.