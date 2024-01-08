Румунський клуб достроково розірвав контракт із українським футболістом, який провів у футболці ЧФР Клуж лише 54 хвилини (взяв участь у чотирьох матчах). Схоже, що між сторонами пробігла чорна кішка. У клубі почали звинувачувати Коноплянку у халтурі та брехні щодо травм. Натомість Євген не став тримати язика за зубами та жорстко наїхав на вже колишній клуб.

До теми У румунському клубі запровадили правило імені Коноплянки, з яким скандально попрощались

Конфлікт із Клужем, який не згасає у пресі

Євген запевнив, що хотів допомогти Клужу, але у клубі не дали йому жодних шансів. Тренер команди висловив свою версію щодо конфлікту із українським футболістом. За його словами, Коноплянка дуже багато говорив, але нічого із обіцяного не доводив під час гри.

Тому футболіст та клуб розійшлись на негативній ноті. У румунському колективі вже навіть впровадили правило імені Коноплянки.

Тепер 34-річний футболіст групи атаки у пошуках нової команди.

Де може продовжити кар'єру Коноплянка

У ЗМІ вже обирають варіанти, де українець може продовжити свою кар'єру, яка потрохи добігає свого логічного закінчення.

Азербайджанське видання повідомило, що Коноплянка може підписати контракт із одним з місцевих клубів. Назву команди не розкривають.

Також відзначається, що Євген може опинитись у Казахстані, Китаї, Індонезії або навіть рідній Україні.

Мирон Маркевич пригадував роботу з Коноплянкою ще за часів існування Дніпра. Але вряд уболівальники побачать трансфер Євгена у львівські Карпати, які впевнено йдуть до підвищення у класі.