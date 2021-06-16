Конфлікт Марлоса і Ярмоленка – це все чутки, – Андрій Шевченко

Головний наставник збірної України Андрій Шевченко пролив світло на інформацію про конфлікт між Андрієм Ярмоленком та Марлосом. Тренер спростував усі чутки.

Шевченко про атмосферу у збірній Україні

Андрій Шевченко прокоментував інформацію про конфлікт у збірній України, яка виявилась фейком. Своїми словами наставник лише підтвердив спростування напруженої ситуації у команді.

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Шевченко назвав конфлікт між Марлосом та Ярмоленком лише чутками, які не мають під собою ґрунту. У національній команді відмінна атмосфера, яка відкрита для усіх представників ЗМІ.

Був зроблений непоганий фільм про збірну. Ми показали, відкрили двері до нашої підготовки. У нас секретів немає. Про те, що вийшла якась інформація – мені навіть смішно коментувати. У збірній панує розуміння, панує хороша атмосфера, хлопці, я більше ніж упевнений, вони все віддадуть і все зроблять для того, щоб домогтися того результату, якого від нас чекають уболівальники,

– сказав Шевченко.

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