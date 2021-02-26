Займатись гімнастикою ніколи не пізно: лайфхаки для початківців від спортсменок

Більшість людей вважають, що циркове акробатичне мистецтво – це травматичний вид спорту. Однак досвідченні спортсмени переконують, що цього можна уникнути, а почати займатись гімнастикою можна в будь-якому віці

Засновниця студії циркового мистецтва Contortion Studio Тетяна Кузнєцова та гімнастка Марія Солоненко розповіли про секрети успіху гімнасток. Вони зазначили, що почати займатись гімнастикою можна у будь-якому віці.

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Циркова гімнастика – травматичний вид спорту

Травми у цирковому виді гімнастики залежать від тренувань. Гімнастка Марія Солонтенко зазначила, що у неї був досвід у тренерів, які дають травматичні навантаження. Проте є методики, які абсолютно не шкодять здоров'ю, маючи значні результати. "Навпаки, вони більше сприяють його нормалізації: здоров'ю спини та суглобів", – розповіла вона.



Учениця студії Тетяни Кузнєцової / Фото з фейсбуку Contortion Studio

Тетяна Кузнєцова пояснила, що задля досягнення у спорті подеколи можна зіштовхнутися з травмами. Мовиться не лише про фізичні травми, а й психологічні. Із власного досвіду вона розповідає, що працюючи акробаткою, неодноразово травмувалась. Їй вдавалось реабілітувати себе завдяки дихальним вправам і згодом це стало основою її тренувальної методики.

Скільки треба тренуватись, щоб досягти успіху

Тренування через день

На думку Кузнєцової, аби досягти результатів – тренуватися потрібно через день. "День тренуватися, а день відпочивати. Дитячий організм не повинен навантажуватися щодня", – заявила вона.

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Найкращий вік, аби почати займатися гімнастикою

"Якщо дитині 4 роки – якась дитина буде займатись, інша – ні", – пояснила вона. На її думку, це залежить від нервової системи дитини та її виховання.

Взагалі я вважаю, що оптимальний вік – 5 років. Якщо мовиться про циркову гімнастику – вікових обмежень немає. Особисто я прийшла в циркову студію аж в 15 років і стала повітряною гімнасткою,

– розповіла Кузнєцова.

Різниця між хлопчиками і дівчатками

Засновниця студії циркового мистецтва зауважила також, що є певна різниця між хлопчиками і дівчатками, тому оптимальний вік для початку занять гімнасти є різним. На її думку, дівчатка в 10 – 11 років вже показують результати, а хлопцям потрібно трохи більше часу.



Тренуватись варто через день / Фото з фейсбуку Contortion Studio

Спортивне харчування

За словами Марії Солоненко, майже всі гімнастки після завершення кар'єри мають розлад харчової поведінки. Це означає, що вони зовсім не їдять або їдять дуже мало, або сильно набирають зайву вагу. Кузнєцова зазначила, що найгіршим варіантом є , коли дитина починає сама собі урізати раціон.

Дехто дуже багато працює, витрачає багато вітамінів, і погано при цьому харчуються. Це дуже шкідливо. Втім у нас дієт не існує,

– наголосила вона.



Професія гімнастки має і переваги, і недоліки / Фото з фейсбуку Contortion Studio

Секрети роботи з дітьми

"Я ставлюсь до дітей, як до дорослих", – поділилась секретом засновниця студії циркового мистецтва. Вона пояснила, що багато з ними розмовляє та ніколи не підвищує на них голосу.

Кожну дитину я сприймаю, як особистість. Якщо виникають якісь конфлікти, то це лише з батьками дітей, мені це дається складно,

– зізналась Тетяна Кузнєцова.

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Якою має бути гімнастка

За словами Солоненко, справжня гімнастка має відповідати таким стандартам:

не мати поганих звичок;

любити те, що вона робить і знати навіщо робить.

Тетяна Кузнєцова наголосила на генетичній схильності дитини, щоб "не ламати дитину". Також, на її думку, важливими факторами для майбутньої професійної спортсменки є цілеспрямованість та стрункість.

Плюси і мінуси професії

► Найбільше подобається

"Мені подобається контакт з глядачем, передавати якісь свої внутрішні настрої, почуття, демонструвати свої здібності. У тренерській діяльності мені просто подобається працювати з дітками, коли вони посміхаються після тренувань", – поділилась гімнастка Марія Солоненко. Тетяна Кузнєцовій подобається сам процес тренування, "ліпка" тіла та психіки.



Для гімнасток не існує спеціальних дієт / Фото з фейсбуку Contortion Studio

► Найбільше не подобається

Гімнастка Марія Солоненко зауважила, що їй найбільше не подобається зневажливе ставлення до дітей з боку тренерів та плітки. Кузнєцова розповіла, що її засмучує, коли "дитина кидає твою студію і йде до іншого тренера".

Це проживали, напевно, усі тренери. Це важко, бо ти вклав у кожну дитину багато часу,

– пояснила вона.

На її думку, таке стається через фінансове питання: усі студії не безкоштовні, тому батьки часто обирають, де дитині тренуватись буде дешевше. "Є така категорія батьків, які завжди шукають зручного тренера", – зауважила Кузнєцова.