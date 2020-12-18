Не потрібно боятися розповідати про свої невдачі: гімнастка Різатдінова презентувала книгу
Бронзова призерка Олімпіади 2016 року у Ріо з художньої гімнастики Анна Різатдінова офіційно презентувала автобіографічну книгу про свій шлях від спортивної мрії до її втілення. Про всі емоцій, переживання можна прочитати у книзі з назвою "Мій роман зі спортом."
У четвер, 17 грудня, Анна Різатдінова офіційно презентувала автобіографічну книгу про свій спортивний шлях. Як зізнається спортсменка, "роман" із художньою гімнастикою тривав довгих 17 років. За цей час Анна пережила невдачі та перемоги, пише 24 канал.
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Презентація книги
Презентацію відбулась у інстаграмі та зумі. Гімнастка "познайомила" всіх зі своїм творінням і поділиться історією написання книги. Придбати книгу можна вже на офіційному сайті Анни Різатдінової – за посилання.
Наголосимо, що спортсменка розіграла примірник на своєму благодійному аукціоні.
Про все, що довелося пройти, Різатдінова виклала у своєму виданні. Дівчина добре пам'ятає моменти, коли напередодні Олімпіади лежала виснажена і заплакана після чергового прогону. Тоді вона пообіцяла собі, що коли все закінчиться, тоді створить з цих емоцій книгу.
Так і сталося. На написання видання Анні потрібен був рік. Гімнастка пригадала найменші деталі, по фотографіях відтворювала події зі дитинства та юності.
Про особисті переживання
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