Коммі хоче завдати болючої поразки Ломаченку, як це раніше зробив Лопес

4 листопада 2021 , 17:40
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Джерело:

myjoyonline

Річард Коммі буде наступним суперником Василя Ломаченка. Протистояння відбудеться 11 грудня 2021 року.

Коммі: Я сповнений рішучості

34-річний боксер із Гани впевнений у своїх силах, хоча визнає, що є андердогом у цьому протистоянні з Василем Ломаченком. Річард Коммі заявив, що бій з українцем наблизить його до мети – звання чемпіона світу.

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Коммі готовий завдати Ломаченку другої поразки за три поєдинки. 

Я хочу подякувати Бобу Аруму та Top Rank за можливість вийти в ринг Медісон-сквер-гарден – однієї з найвизначніших арен боксу. Знаю, що більшість людей вважають мене аутсайдером бою, але я сповнений рішучості довести, що вони помиляються. Я хочу змусити Гану знову пишатися мною,
– сказав ганський боксер.

Цікаво, що у пасиві Коммі теж є поразка від Теофімо Лопеса, яку він отримав у 2019 році. Болючою була й поразка Василя від американця, який завдяки перемозі над українцем здобув звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

Ломаченко – Коммі: що відомо про бій

  • Поєдинок відбудеться 11 грудня 2021 року на арені "Медісон-Сквер-Гарден" у Нью-Йорку. Вже випустили навіть офіційний постер бою.
  • Для "Термінатора" із Гани цей бій проти Ломаченка стане другим у 2021 році. У попередньому поєдинку Річард нокаутував домініканця Джексона Мартінеса. Бій був завершений у шостому раунді. Ломаченко ж влітку 2021 року відправив у нокаут японця Масайоші Накатані.
  • 34-річний Коммі провів у професіоналах 33 бої, здобув 30 звитяг (27 із них достроково) і тричі поступився.
Автор: Софія Кулай