Коммі хоче завдати болючої поразки Ломаченку, як це раніше зробив Лопес

Річард Коммі буде наступним суперником Василя Ломаченка. Протистояння відбудеться 11 грудня 2021 року.

Коммі: Я сповнений рішучості

34-річний боксер із Гани впевнений у своїх силах, хоча визнає, що є андердогом у цьому протистоянні з Василем Ломаченком. Річард Коммі заявив, що бій з українцем наблизить його до мети – звання чемпіона світу.

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Коммі готовий завдати Ломаченку другої поразки за три поєдинки.

Я хочу подякувати Бобу Аруму та Top Rank за можливість вийти в ринг Медісон-сквер-гарден – однієї з найвизначніших арен боксу. Знаю, що більшість людей вважають мене аутсайдером бою, але я сповнений рішучості довести, що вони помиляються. Я хочу змусити Гану знову пишатися мною,

– сказав ганський боксер.

Цікаво, що у пасиві Коммі теж є поразка від Теофімо Лопеса, яку він отримав у 2019 році. Болючою була й поразка Василя від американця, який завдяки перемозі над українцем здобув звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

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