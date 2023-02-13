Задонатив кошти на підтримку України: американський коментатор відзвітував перед Маліновським
Джерело:Твітер Філа Шоена
Американський коментатор Філ Шоен, який назвав Маліновського росіянином, виконав прохання гравця збірної України. Тож скандальну ситуацію між сторонами вдалося загасити.
Коментатор американського телеканалу Філ Шоен потрапив у скандал, коли під час трансляції матчу Клермон – Марсель назвав Руслана Маліновського росіянином. Український футболіст не став терпіти образу і негайно зажадав вибачень від Шоена.
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Шляхетний вчинок коментатора
Крім того, Руслан попросив винуватця скандалу задонатити на потреби України у війні проти Росії. До честі коментатора, він виконав прохання українського хавбека.
Шоен опублікував у своєму Twitter скріншот донату у розмірі 100 доларів.
Нехай людям допомагає і благословляє,
– підписав публікацію коментатор.
Скріншот донату коментатора / twitter.com/PhilSchoen
У відповідь Маліновський подякував коментатору Bein Sports USA за благодійність.Нагадаємо, що Руслан Маліновський на правах оренди перейшов з Аталанти до Марселя у січні 2023 року. За цей час українець зіграв 8 матчів, у яких забив 2 голи.