Задонатив кошти на підтримку України: американський коментатор відзвітував перед Маліновським

Американський коментатор Філ Шоен, який назвав Маліновського росіянином, виконав прохання гравця збірної України. Тож скандальну ситуацію між сторонами вдалося загасити.

Коментатор американського телеканалу Філ Шоен потрапив у скандал, коли під час трансляції матчу Клермон – Марсель назвав Руслана Маліновського росіянином. Український футболіст не став терпіти образу і негайно зажадав вибачень від Шоена.

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Шляхетний вчинок коментатора

Крім того, Руслан попросив винуватця скандалу задонатити на потреби України у війні проти Росії. До честі коментатора, він виконав прохання українського хавбека.

Шоен опублікував у своєму Twitter скріншот донату у розмірі 100 доларів.

Нехай людям допомагає і благословляє,

– підписав публікацію коментатор.

Скріншот донату коментатора / twitter.com/PhilSchoen

У відповідь Маліновський подякував коментатору Bein Sports USA за благодійність.

, що Руслан Маліновський на правах оренди перейшов з Аталанти до Марселя у січні 2023 року. За цей час українець зіграв 8 матчів, у яких забив 2 голи.