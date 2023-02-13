Провокаційний момент стався у виїзному матчі Марселя проти Клермона, у якому "провансальці" здобули перемогу 0:2. Руслан Маліновський відіграв усі 90 хвилин та навіть мав шанс забити. Але штрафний в українця не вдався.

До теми "Супутник-м'яч" на Москву: коментатори провокаційно назвали Маліновського росіянином – відео

Маліновський: Я не думав, що сльозогінний газ у Франції міг вплинути на вас у Флориді

М'яч полетів високо на трибуну, яка розташувалась за воротами суперника у першому таймі.

Коментатор BeinSportUSA Філ Шоен чомусь після цього невдалого штрафного вирішив назвати Маліновського росіянином. Також він наголосив, що цей м'яч полетів на Москву. Ці слова Шоена могли коштувати йому дуже дорого.

У перші години після ганебної помилки американський коментатор ніяк не прокоментував свої слова про Руслана. Натомість першим звернувся до Шоена український футболіст Марселя. Той у твітері запитав: "Що трапилось?".

Шоен відповів аж ввечері 12 лютого. Філ вибачився за помилки та знайшов безглузде виправдання своїм словам. Начебто помилка у прямому ефірі сталась через затримку поєдинку, адже коментатор повинен був заповнювати ефір. Поєдинок затримали через сутички біля арени, де правоохоронці використали сльозогінний газ, щоб вгамувати порушників.

Маліновський не став оминати кумедне вибачення американця та вдруге звернувся до Шоена. Руслан хоче публічного вибачення від коментатора під час наступного прямої трансляції, а не у соцмережах.

Я не думав, що сльозогінний газ у Франції міг вплинути на вас у Флориді. Мені шкода. Оскільки ви припустилися помилки на телебаченні, я хотів би почути вибачення під час наступної прямої трансляції, а не у твітері,

– відповів Маліновський.

Також під публікацією Шоена Руслан залишив декілька посилань на благодійні фонди, куди попросив винуватця задонатити на потреби України у війні проти Росії. Маліновський зауважив, що чекає скріншоти з перерахунками на благо українського народу.

Станом на ранок 13 лютого американський коментатор більше ніяк не відреагував на такі коментарі українського легіонера Марселя.

До слова. 19 лютого Марселя зіграє на виїзді проти Тулузи у Лізі 1. До цього поєдинку Маліновський вже провів за французьку команду 8 матчів, у яких забив 2 голи.