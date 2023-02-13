Комментатор американского телеканала Фил Шоэн попал в скандал, когда во время трансляции матча Клермон – Марсель назвал Руслана Малиновского россиянином. Украинский футболист не стал терпеть обиду и немедленно потребовал извинений от Шоэна.
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Благородный поступок комментатора
Кроме того, Руслан попросил виновника скандала задонатить на нужды Украины в войне против России. К чести комментатора он выполнил просьбу украинского хавбека.
Шоэн опубликовал в своем Twitter скриншот доната в размере 100 долларов.
Пусть людям помогает и благословляет,
– подписал публикацию комментатор.
Скриншот доната комментатора / twitter.com / PhilSchoen
В ответ Малиновский поблагодарил комментатора Bein Sports USA за благотворительность.