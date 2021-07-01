Російський коментатор "попустив" свою збірну після виходу України в 1/4 фіналу Євро-2020

Збірна України продовжує свій шлях на Євро-2020. А от російська команда ганебно вилетіла ще після завершення групового раунду.

Похвала з Росії

Російський коментатор Геннадій Орлов залишився вражений грою підопічних Андрія Шевченка у матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2020 проти Швеції. Після гри журналіст порівняв стиль гри українських футболістів та гравців збірної Росії.

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Подивися на техніку гравців, на роботу з м'ячем. Ось Довбик вийшов в кінці, нікому не відомий хлопець, підставив голову і забив. Після цієї передачі Зінченка все прекрасно зробив. А Зінченко – це Манчестер Сіті, там на контракті не будуть тримати кого завгодно,

– заявив коментатор із Росії.

Критика у сторону російської команди

Також Орлов похвалив іншого українського нападника Романа Яремчука. Коментатор додав, що 25-річний футболіст націлений на ворота суперника, він швидкісний та завжди веде боротьбу із захисниками. Росіянин приємно здивований відданістю української команди, а от свою національну збірну він розкритикував, назвавши її гру прямолінійною.

Ярмоленко не завжди грав за Вест Хем, але як він видавав паси, як він м'яч тримає, він є оригінальним. А наші футболісти в Росії прямолінійні,

– сказав Орлов.