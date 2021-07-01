Похвала из России

Российский комментатор Геннадий Орлов остался поражен игрой подопечных Андрея Шевченко в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 против Швеции. После игры журналист сравнил стиль игры украинских футболистов и игроков сборной России.

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Посмотри на технику игроков, на работу с мячом. Вот Довбык вышел в конце, никому не известный парень, подставил голову и забил. После этой передачи Зинченко все прекрасно сделал. А Зинченко – это Манчестер Сити, там на контракте не будут держать кого угодно,

– заявил комментатор из России.

Критика в сторону российской команды

Также Орлов похвалил другого украинского нападающего Романа Яремчука. Комментатор добавил, что 25-летний футболист нацелен на ворота соперника, он скоростной и всегда ведет борьбу с защитниками. Россиянин приятно удивлен преданностью украинской команды, а вот свою национальную сборную он раскритиковал, назвав ее игру прямолинейной.

Ярмоленко не всегда играл за Вест Хэм, но как он выдавал пасы, как он мяч держит, он является оригинальным. А наши футболисты в России прямолинейны,

– сказал Орлов.