Маленький плаксій: відомий промоутер відповів Ломаченку на заяву про нечесних суддів
Інтерв'ю Василя Ломаченка про бій з Теофімо Лопесом справило негативне враження на відомого промоутера Лу Ді Беллу. Американський промоутер розкритикував Ломаченка.
В інтерв'ю LOMUS official Ломаченко заявляв, що не програв Лопесу. Українець вважає, що бій мав завершитися нічиєю. За словами Василя, Лопес переміг завдяки "домашньому суддівству".
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Промоутера Лу Ді Беллу здивували слова українського боксера. Він назвав Ломаченка плаксієм та вважає, що думки про нічию у бою Ломаченко – Лопес – нісенітниця.
Це інтерв'ю викликає занепокоєння. Лома не переміг. Бій не повинен був завершитися внічию. Безпідставні звинувачення в підкупі не мають сенсу. Поразка без гідної поведінки – це сумно. Ниття подібно маленькому плаксію гівн*но звучить будь-якою мовою,
– написав Ді Белла.
Поєдинок Ломаченка з Лопесом завершився перемогою 23-річного американця одноголосним рішенням суддів 109:119, 111:117, 112:116. Ломаченко прагне реваншу, однак він не передбачений контрактом.
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