Інтерв'ю Василя Ломаченка про бій з Теофімо Лопесом справило негативне враження на відомого промоутера Лу Ді Беллу. Американський промоутер розкритикував Ломаченка.

В інтерв'ю LOMUS official Ломаченко заявляв, що не програв Лопесу. Українець вважає, що бій мав завершитися нічиєю. За словами Василя, Лопес переміг завдяки "домашньому суддівству".

До теми Я не програв цей поєдинок: Ломаченко вперше заговорив після бою з Лопесом

Промоутера Лу Ді Беллу здивували слова українського боксера. Він назвав Ломаченка плаксієм та вважає, що думки про нічию у бою Ломаченко – Лопес – нісенітниця.

Це інтерв'ю викликає занепокоєння. Лома не переміг. Бій не повинен був завершитися внічию. Безпідставні звинувачення в підкупі не мають сенсу. Поразка без гідної поведінки – це сумно. Ниття подібно маленькому плаксію гівн*но звучить будь-якою мовою,

– написав Ді Белла.

This interview is disturbing:

Loma didn’t win.

The fight shouldn’t have been a draw.

Baseless allegations of bribery don’t fly.

Losing without sportsmanship blows.

Whining like a little crybaby sounds like shit in any language.#boxing https://t.co/tJLmSOtHsj — Lou DiBella (@loudibella) December 18, 2020

До уваги. Ді Белла відомий промоутер, який співпрацював з Деонтеєм Уайлдером, Сергієм Дерев'янченком, Річардом Коммі, Хосе Педрасою, Бернардом Хопкінсом та іншими відомими боксерами.

Поєдинок Ломаченка з Лопесом завершився перемогою 23-річного американця одноголосним рішенням суддів 109:119, 111:117, 112:116. Ломаченко прагне реваншу, однак він не передбачений контрактом.