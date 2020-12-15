Український боксер Василь Ломаченко прийняв рішення щодо подовження кар'єри. Ломаченко вирішив не змінювати вагову категорію після поразки американцю Теофімо Лопесу.

Про це повідомив журналіст видання Sports Illustrated Кріс Маннікс з посиланням на менеджера українського боксера Егіса Клімаса.

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Ломаченко хоче реваншу з Лопесом

Повідомлялося, що Ломаченко може повернутися у другу напівлегку вагу (до 59 кг). Втім, Василь вирішив залишитися у легкій вазі (до 61,2 кг).

Ломаченко прагне отримати реванш проти абсолютного чемпіона світу Теофімо Лопеса.

Хоч Василь Ломаченко може зробити 59 кг, але колишній король pound-for-pound воліє залишитися в легкій вазі і хоче реваншу з Теофімо Лопесом, повідомив його менеджер Егіс Клімас. Клімас каже, що Ломаченко в хорошому настрої після операції на плечі,

– написав Кріс Маннікс у твіттері.

While Vasyl Lomachenko can make 130-pounds, the former pound-for-pound king prefers to stay at 135-pounds and wants a rematch with @TeofimoLopez, per Loma’s manager, Egis Klimas. Klimas says Lomachenko is in good spirits after shoulder surgery. — Chris Mannix (@SIChrisMannix) December 14, 2020