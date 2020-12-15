Ломаченко націлився на реванш з Лопесом
Український боксер Василь Ломаченко прийняв рішення щодо подовження кар'єри. Ломаченко вирішив не змінювати вагову категорію після поразки американцю Теофімо Лопесу.
Про це повідомив журналіст видання Sports Illustrated Кріс Маннікс з посиланням на менеджера українського боксера Егіса Клімаса.
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Ломаченко хоче реваншу з Лопесом
Повідомлялося, що Ломаченко може повернутися у другу напівлегку вагу (до 59 кг). Втім, Василь вирішив залишитися у легкій вазі (до 61,2 кг).
Ломаченко прагне отримати реванш проти абсолютного чемпіона світу Теофімо Лопеса.
Хоч Василь Ломаченко може зробити 59 кг, але колишній король pound-for-pound воліє залишитися в легкій вазі і хоче реваншу з Теофімо Лопесом, повідомив його менеджер Егіс Клімас. Клімас каже, що Ломаченко в хорошому настрої після операції на плечі,
– написав Кріс Маннікс у твіттері.
Що відомо про поразку Ломаченка?Український боксер сенсаційно програв Лопесу у жовтні 2020 року. Теофімо переміг одноголосним рішенням суддів і став наймолодшим абсолютним чемпіоном світу. Обидва бійці заявили, що боксували з травмами. Українець переніс операцію і зможе повернутися до тренувань взимку. Реванш між боксерами не передбачений контрактом. Лопес вважає, що реванш не потрібен.
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