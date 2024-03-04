Повний матч без замін у цьому поєдинку провів український дует Довбик – Циганков. Вони не змогли допомогти своїй команді здобути позитивний результат.

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Цілі залишаються незмінними

Господарі перемогли з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі в першому таймі забив центральний захисник Хосе Копете.

Після фінального свистка своїми емоціями поділився головний тренер каталонців Мічел. Він заявив, що не має претензій до команди за ставлення до справи та назвав клуби, які вважає своїми головними конкурентами до кінця чемпіонату.

Сьогодні у нас було багато помилок, команді також бракувало агресивності в нападі. Це був напружений поєдинок, у якому обидві команди показали рівну гру. Наші суперники зараз – Барселона й Атлетіко, ми й надалі продовжуємо боротьбу за Лігу чемпіонів.

Ми зазнали трьох поразок поспіль на виїзді, але це були зовсім різні матчі. Сьогодні я розчарований результатом, але не нашим ставленням до справи", – заявив іспанець.

Зазначимо, що Жирона наразі продовжує утримувати другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Вона має гандикап у 9 очок від Атлетіка, який розташувався на п'ятій позиції, яка є першою не лігочемпіонівською.



Турнірна таблиця Ла Ліги після 27 турів / Скриншот із Flashscore

Довідка. Наступний матч Жирона проведе 9 березня на домашній арені проти Осасуни. Стартовий свисток пролунає о 22:00.