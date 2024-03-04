Полный матч без замен в этом поединке провел украинский дуэт Довбик – Цыганков. Они не смогли помочь своей команде завоевать положительный результат.

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Цели остаются неизменными

Хозяева победили со счетом 1:0. Единственный гол во встрече в первом тайме забил центральный защитник Хосе Копете.

После финального свистка своими эмоциями поделился главный тренер каталонцев Мичел. Он заявил, что не имеет претензий к команде за отношение к делу и назвал клубы, которые считает своими главными конкурентами до конца чемпионата.

Сегодня у нас было много ошибок, команде также не хватало агрессивности в нападении. Это был напряженный поединок, в котором обе команды показали равную игру. Наши соперники сейчас – Барселона и Атлетико, мы и в дальнейшем продолжаем борьбу за Лигу чемпионов.

Мы потерпели три поражения подряд на выезде, но это были совершенно разные матчи. Сегодня я разочарован результатом, но не нашим отношением к делу", – заявил испанец.

Отметим, что Жирона пока продолжает удерживать вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. Она имеет гандикап в 9 очков от Атлетика, который расположился на пятой позиции, которая является первой не лигочемпионовской.



Турнирная таблица Ла Лиги после 27 туров / Скриншот с Flashscore

Справка. Следующий матч Жирона проведет 9 марта на домашней арене против Осасуны. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.